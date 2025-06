Há quem passe a vida tentando se encaixar

Bom Dia! Acordando aos poucos... A vida é o melhor investimento... Somos únicos e necessitamos dar conta de uma existência repleta de sentido... O fato de sermos diferentes implica num maior conhecimento da existência... Não temos ninguém para imitar, apenas referências para nos inspirar... Fazemos um caminho solo, entre acertos e erros, no encontro com a harmonia... Feliz dia!

Pensar a vida tem sido um dos meus constantes exercícios diários. Sou um idealista que sonha com a harmonia entre os diferentes. Não se trata de padronizar, mas de permitir que o melhor de cada um se encontre e promova uma serena convivência. Sem dúvida, por mais que sejamos parecidos em certos gestos e pensamentos, nunca deixaremos de ser singulares. Cada pessoa é feita de detalhes que não se repetem: um olhar com história, um silêncio com lembrança, um jeito de sorrir que só nela habita. Há em cada ser humano uma combinação irrepetível de sentimentos, memórias, dores e sonhos. E é nesse mistério que mora a beleza. A convivência exige que se reconheça essa diferença não como obstáculo, mas como dádiva.