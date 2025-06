Guardar rancor é carregar peso demais na alma

Bom Dia! O amanhecer é inspirador, pois hoje é dia de São João... Quem não recorda das brincadeiras, das danças e das comidas típicas... Na escola, as festas juninas eram mais do que especiais... Que a alegria da festa de São João acompanhe nossos dias... Feliz terça-feira!

" Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo no outro. Você é o único que se queima e o único que realmente sofre ." (@passarinhos_no_telhado).

Muitas vezes penso que a convivência diária não contempla a leveza que brota do perdão. É difícil encontrar pessoas que aceitem perdoar. Nos diálogos, nas notícias e nos sentimentos inconscientes a vingança quase sempre ocupa um lugar especial. Teríamos que criar a cultura do perdão. O rancor é uma dor que escolhemos manter. Às vezes, ele parece nos proteger, como se a mágoa pudesse nos dar razão ou força, mas na verdade, é uma brasa escondida nas mãos, queimando devagar, consumindo o que há de mais sagrado em nós. Enquanto pensamos em devolver a dor que nos causaram, vamos perdendo a paz, o sono, a alegria do presente.