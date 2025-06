Bom dia! Que bom acordar e saber que é sábado... Tem dias em que o coração percebe mais do que os olhos... E certas presenças se tornam abrigo silencioso para a alma... Carregamos dentro de nós um mistério que nos eleva e nos faz sentir as diferentes dimensões da vida... Feliz dia!

" E tem quem se hospeda no coração da gente, com tamanha delicadeza, que nem parece gente, na verdade parece flor ." (Lu Andrade).

A sensibilidade torna a existência repleta de sentido. É tão bom sentir tantas coisas e estar capacitado para lidar com muitas emoções.

Estamos em contínua relação com tudo e com todos. Tenho procurado entender o universo de cada pessoa. Não deixa de ser um grande desafio. Ainda bem que o caminho é feito de muitas flores, mas principalmente de muitas pessoas que tocam a nossa vida. Sou agradecido pelas pessoas que cruzam meus caminhos, diariamente. Interessante, existem pessoas que chegam de mansinho, quase sem fazer barulho, mas deixam um perfume que permanece muito além da presença física.

São como flores: não exigem espaço, não cobram atenção, apenas ocupam suavemente o coração e transformam o ambiente interior em jardim. Às vezes encontramos alguém que nos escuta com os olhos, que entende nossos silêncios, que respeita nossos tempos. Sem grandes gestos, sem discursos prontos, simplesmente estão presentes com leveza e verdade. Essas presenças não se anunciam com estardalhaço, mas causam um bem tão profundo que nos curam por dentro.