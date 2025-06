Bom Dia! A segunda-feira chega com seu passo firme e suas exigências cotidianas... Recomeçar é necessário, faz parte do nossa vida... Que seja uma semana de muitas realizações... O mês de junho já vai se encaminhando para o seu final... Feliz dia e semana!

Escolhi viver sem perder a paciência. Posso dizer que os ganhos são significativos. Toda vez que eu perdia a paciência acabava vivenciando frustrações. Hoje percebo que não é difícil ter paciência. A paciência é um aprendizado, mas é muito mais uma decisão de vida. A paciência é uma virtude que raramente faz barulho, mas silenciosamente sustenta os dias mais difíceis. Não se trata de esperar por esperar, mas de cultivar um espaço interior onde as decisões não nascem da pressa nem do impulso, e sim da sabedoria de quem já entendeu que tudo tem um tempo certo. Uma palavra dita antes da hora pode ferir, uma atitude precipitada pode criar rupturas desnecessárias. Por outro lado, o silêncio oportuno, a espera humilde, o respirar fundo antes de reagir, são pequenas gotas que nos salvam de tempestades maiores. O problema não está nos conflitos da vida, mas na maneira como lidamos com eles. Quando a alma está em descompasso, qualquer coisa vira exagero. Mas quando aprendemos a domar o tempo de dentro, o de fora se acomoda com mais harmonia.