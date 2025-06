Bom Dia! Amanhece um dia especial dentro da fé cristã católica: Corpus Christi. Um dia pra celebrar e adorar Cristo presente na Hóstia Sagrada. É um privilégio poder receber Jesus no Pão Eucarístico. Ele é o alimento que sustenta nossa fé e nos dá o vigor necessário para administrarmos os diferentes momentos existenciais. Que este dia seja de fé e de amor ao Cristo, Pão Vivo descido do céu. Feliz quinta-feira!

Em alguns dias, a sensação é de que não temos todas as forças que são necessárias para dar conta das muitas demandas que envolvem a vida. Ainda bem que na hora que mais necessitamos surge aquela disposição e vigor que são capazes de abrandar qualquer desânimo. Depois de conviver com tantos exemplos e testemunhos, não tenho dúvidas de que o ser humano é realmente muito forte.

Um dos espaços que testemunha a força da vida é numa UTI pediátrica. As pequenas crianças quase sempre nos ensinam que existe uma força invisível que se manifesta quando mais precisamos. É claro que a força que move a vida nem sempre se apresenta com gestos largos ou coragem escancarada. Muitas vezes, ela é apenas uma presença discreta que nos impede de parar.

Enquanto o mundo espera certezas, a alma aprende a caminhar com intuições. Em meio ao barulho das cobranças, das dúvidas, das exigências internas, existe uma voz quase imperceptível que nos convida ao próximo passo. Não precisa correr, nem saber exatamente para onde ir. Basta não recuar.

Quando tudo parece turvo, quando a alma se curva pelo cansaço ou pela dor, é essa força silenciosa que nos ajuda a levantar. E ainda que o caminho pareça longo demais, o passo de hoje já é uma resposta. Um passo só, mas dado com fé, com sinceridade, com o coração ainda aberto para acreditar.