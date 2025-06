Residir no hoje tem sido minha busca diária. Nação esqueço do ontem, mas tenho consciência de que ele já passou. Sonhar com o amanhã posso dizer que é algo rotineiro em meus dias. Mas o meu lugar é decididamente o hoje. Às vezes, me distraio e acabo transitando mais no ontem e no amanhã. Mas, em seguida, me recoloco no hoje. O agora me chama sempre que me perco no tempo. É comum deixarmos a mente vagar por lugares distantes, presos ao que já passou ou ansiosos pelo que ainda não chegou. Mas a vida só acontece onde os pés tocam o chão, onde o coração está inteiro, onde o agora respira.