Cuidar de si é preservar o jardim onde brotam os gestos mais belos

Bom Dia! A quinta-feira amanhece com suavidade, como quem convida a respirar mais fundo e lembrar do que é essencial... Entre tantos compromissos, é preciso reservar um espaço para si, sem culpa, com ternura... Às vezes, é difícil encontrar um intervalo na agenda, mas conservando a paz no coração já é um alívio... Feliz dia!