A vida é uma construção que merece atenção e cuidado

" Saudades de quando eu me deitava para dormir. Hoje eu me deito e não paro de pensar ." (@aquelasffrases).

Uma senhora marcou para conversar. Queria entregar algo em minhas mãos. Pontualmente nos encontramos. Estava acompanhada do seu esposo. Relatou o que se passava em casa, na relação com a filha. Depois me falou da promessa que ela tinha feito: entregar as melhores roupas e calçados para uma causa social, no desejo de alcançar uma graça: que a filha abandonasse o álcool. Meu coração derramou lágrimas. Minhas orações vão acompanhar esta família. Fiquei imaginando a rotina desta mãe: quantas noites sem sono, somente pensando e rezando.