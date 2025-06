A escuta sincera cura, reaproxima, reconstrói

A vida e a missão que exerço me ensinaram o valor da escuta. Posso afirmar que escutar é mais significativo do que falar. No lugar de muitas palavras, saber escutar acaba sendo uma fonte genuína de sabedoria. No passado, a disciplina obrigava o silêncio. Hoje, com a multiplicidade de meios, as palavras acabam inflacionam os ambientes.