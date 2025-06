A beleza da vida está justamente na diversidade das almas

Bom Dia! Com alegria acolhemos o amanhecer desta terça-feira. São sempre muitos os caminhos, precisamos saber escolher. Que a humildade seja o nosso jeito de andar e de conviver. Um coração humilde é capaz de captar a essência dos encontros e dos momentos. Feliz dia!

A timidez é companheira fiel de muitas pessoas. Ela anda de mãos dadas comigo, mesmo não deixando transparecer. As pessoas acham engraçado quando digo que sou tímido. E sou mesmo. Ainda bem que aprendi superar a timidez. Mas nem por isso deixo de senti-la. Um pouco de timidez, ao meu ver, vai bem, pois aprendemos o que significa não se exceder.

Porém, com o passar dos tempos entendemos que somos únicos e isso ajuda para descobrirmos o nosso lugar. No entanto, somos tentados, todos os dias, a medir e comparar. Desde cedo aprendemos a classificar as pessoas por conquistas, aparência, prestígio ou posição. Mas há um saber mais profundo que nos ensina o contrário: ninguém está acima, ninguém está abaixo.