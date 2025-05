Vamos vibrar com as diferentes possibilidades e com o privilégio de estarmos vivo

Bom Dia! A semana vai se despedindo... Sentimos vontade de nos aquietar para refazer as forças e permitir serenidade à vida... Vamos vibrar com as diferentes possibilidades e com o privilégio de estar vivo... Feliz dia!

"A pressa está nos engolindo. É preciso voltar a apreciar a paisagem. Viver como se cozinhava antigamente: com amor e fogo brando." (Rubem Alves).

A pressa tomou conta dos nossos dias e instiga para que sejamos empurrados pela ansiedade. Até aqueles que nada possuem para fazer estão com pressa. Viver com serenidade e harmonia tornou-se uma preciosidade. Quanta gente adoecendo por ter esquecido de viver os dias com mais confiança e amor. Tem dias que enfrento verdadeiras batalhas comigo mesmo para não deixar a agitação tomar conta.

Confesso que tenho conseguido bons resultados. Tenho consciência que o mundo não vai diminuir seu ritmo. Então, minha tarefa de aquietar o coração será contínua. De fato, vivemos acelerados, como se a vida fosse uma lista interminável de tarefas e não uma travessia sagrada. Os dias passam como vultos, e quando percebemos, deixamos de ver o que importa. Há uma sabedoria antiga em viver devagar, como se cozinhava nos tempos de nossos avós. A comida levava tempo, o fogo era baixo, os temperos eram colocados com calma, e o amor era o principal ingrediente.

Leia Mais O mal não tem toda a força que imaginamos

Talvez seja isso que estejamos precisando: abaixar o fogo da urgência e reacender o lume da presença. A vida não pede pressa, ela pede presença. Só vive quem habita o instante, quem saboreia o agora como quem sorve um café quente numa manhã fria. Há um jeito de existir que não se mede por produtividade, mas por intensidade interior. Quando se vive com atenção, até o que é simples se revela extraordinário.

Uma xícara de chá, um pôr do sol, um abraço demorado, uma oração sussurrada. O tempo não é inimigo quando o amor guia os passos. O problema não está nos compromissos, mas na ausência de alma enquanto os realizamos. A paisagem da vida está diante de nós, mas é preciso reaprender a olhar, a ouvir, a tocar com delicadeza. Que os dias deixem de ser engolidos e voltem a ser saboreados. Que não nos esqueçamos de que, como na cozinha de antigamente, o segredo da vida boa está no fogo brando e no amor com que tudo é feito.