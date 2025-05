Que o sábado seja leve e repleto de intensidade

Bom Dia! O sábado é aguardado e saudado alegremente... Ainda vivendo as alegrias do início do mês de maio, olhamos para o alto e agradecemos o dom da vida... Que privilégio sentir o amor de Deus em nosso coração...

Cuidar da própria agenda não é uma tarefa muito fácil. A pressa não pode roubar a nossa paz. O tempo sempre será suficiente, quando elegemos prioridades. Mas há momentos em que o tempo parece querer nos atropelar, mas é dentro do silêncio e da calma que a vida realmente acontece. Degustar a existência é um exercício de presença, é acolher com serenidade o que chega e o que parte. Às vezes, distraídos, deixamos que os dias escorram entre os dedos, como se houvesse sempre um depois garantido para amar, agradecer ou simplesmente existir. Mas o sabor da vida só se revela a quem caminha com o coração desarmado, sem a ânsia de dominar o futuro ou o peso de refazer o passado. Um coração leve é aquele que aprendeu a se libertar dos excessos: dos medos, das cobranças, das exigências impossíveis. É aquele que, mesmo em meio às preocupações, não esquece de olhar o céu, de sorrir sem motivo, de abraçar demoradamente. Viver sem pressa é uma arte que se aprende na escola dos gestos simples: o café compartilhado, a conversa sem relógio, o pôr do sol contemplado sem culpa.