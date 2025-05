Quando o coração está em paz, as escolhas tornam-se mais serenas

Bom Dia! O mês de maio está se despedindo. Maio será sempre um mês especial por ser dedicado à Mãe de Jesus e nossa mãe. Para além do cansaço e do desejo de momentos de silêncio, buscamos sempre um sentido para a nossa vida. A vida precisa valer a pena. Feliz dia!

“ Quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora .” (@aquelasffrases).

Gosto de imaginar a organização que cada pessoa tem de sua vida interior. Com certeza, a maioria tem uma organização impecável. Outras, se evidenciam pela bagunça. Cada um tem seu próprio jeito de ser e de encaminhar sua vida. O ideal é ter uma harmonia interior, uma vez que a vida, do lado de fora, está cada vez mais agitada e exigente.

Sinceramente, tenho dificuldade de conviver com confusões, gritos e pressa. Manter a paz interior é minha meta diária. E tem dado certo. A desordem que vemos fora, muitas vezes, tem raízes no que ainda não foi escutado dentro. Por mais que a vida nos peça movimento, ação, eficiência, existe uma força silenciosa e determinante que se chama alinhamento interior. É ela que regula as prioridades, acalma os impulsos, pacifica o olhar diante dos desencontros.