O sol sempre volta, mas às vezes precisa da ajuda de velas acesas para encontrar caminho 

Sempre deposito muita confiança no novo dia que vai chegar. Não aguardo de braços cruzados, mas deixo um espaço para que o amanhecer me surpreenda. A esperança me fez chegar até aqui. Com ela pretendo seguir em frente, pois viver é muito bom. A noite pode até parecer sem fim, mas mesmo nos momentos mais escuros há mãos que se estendem em silêncio e acendem pequenas velas. Não fazem barulho, não pedem reconhecimento. São gestos discretos, mas carregados de um significado imenso.