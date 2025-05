Nem tudo precisa ser dito

Bom Dia! A claridade deste novo dia nos chama à vida... Recomeçar é muito bom... Já estamos concluindo a primeira quinzena do mês de maio... A vida segue seu ritmo... Feliz de quem não abre mão de ser feliz... Que este dia seja abençoado!

Escrever faz parte da minha missão. Parece até um caso de amor com as palavras. O cuidado na escrita e na fala sempre norteou minhas manifestações. Procuro prestar atenção na hora da pontuação, pois há muita comunicação nos mínimos detalhes. Não gosto de ver pontuação repetida: um exemplo é colocar mais do que um ponto de interrogação. Mas tenho uma preferência por reticências. Elas são elegantes e indicam que algo continuará.