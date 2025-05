Tenho consciência de que nunca me coloquei como vítima, apesar das dificuldades que enfrentei na infância e adolescência. Nunca foi possível optar, pois a única alternativa para a minha vida era ser forte. Sim, a dor chega sem pedir licença, atravessa nossos dias com intensidade e, às vezes, permanece além do que gostaríamos. Mas a escolha do lugar em que nos colocamos diante dela é sempre nossa. Podemos alimentar a lamentação, estender o sofrimento e esperar pela compaixão dos outros, como quem esquece que ainda possui asas. Ou então, com o mesmo esforço, podemos decidir enfrentar. Não com bravura teatral, mas com humildade e resistência. Fortalecer-se não é negar a dor, é atravessá-la com dignidade. Não se trata de apagar o que feriu, mas de ressignificar o que restou.