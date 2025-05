Bom Dia! Que o amanhecer deste dia seja portador de muitas alegrias e realizações. Viver é um ato interessante e inteligente. Os dias andam suplicando por mais delicadeza e atenção aos detalhes. O cuidado deve permear nossas ações e, também, nossas palavras. Feliz dia!

“Cuidado com o que você fala da boca pra fora. Tem gente que escuta do coração pra dentro.” (@camposde.margaridas)

Dias atrás, uma pessoa soube precisar: "em tal dia você me disse algo que nunca mais esqueci." Fiquei pensando na força da palavra e, ao mesmo tempo, recordei algumas das palavras que estão registradas em meu íntimo. Somos uma soma infinita de registros e de lembranças. As palavras têm asas e raízes. Voam longe, mas também se enterram fundo no território da alma.

Às vezes, num descuido, lançamos frases como se fossem penas ao vento, esquecendo que há corações abertos que recolhem cada letra como quem acolhe confidências. Falar é um dom, mas também um risco. Há quem escute com o ouvido, há quem escute com a memória, e há os que escutam com o coração, e esses, quando ouvem, não esquecem. Uma palavra descuidada pode pesar uma eternidade.

Numa conversa distraída, entre risos ou julgamentos apressados, podemos ferir sem intenção. Por isso, é preciso sensibilidade: não há palavras inofensivas quando o outro está em estado de escuta profunda. Existem dores que nasceram de frases jogadas no ar, existem distâncias criadas por sentenças ditas no calor de uma irritação. O cuidado com o que dizemos é também uma forma de amar.

Quando falamos, levamos algo de nós até o outro e nem sempre podemos voltar para recolher o que foi mal entregue. Falar é tocar, e tocar sem zelo é perigoso. Mas também é verdadeiro que uma palavra pode curar. Basta que venha do lugar certo, na hora certa, com a ternura de quem deseja realmente compreender.