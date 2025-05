Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a hora de levantar chegou... Tenho certeza que será um ótimo dia, pois não estarei sozinho: Deus estará comigo! Que possamos elevar nossos pensamentos aos céus, na certeza de que Ele sempre vela por nós... Feliz dia!

"Enquanto você espera a coragem, alguém com medo já começou." (@passarinhos_no_telhado).

Quando penso na palavra ‘coragem’, me dou conta de que sempre tive uma dose elevada de coragem, ao encaminhar minhas decisões de vida. Talvez fosse mais do que coragem, uma certeza que acabaria reunindo as minhas melhores forças. Nunca esperei pela chegada coragem, ela já estava em mim e me dava convicções. Esperar a coragem pode ser uma forma disfarçada de evitar o risco. Colocamos a coragem como pré-requisito e, assim, adiamos a vida.

Mas a verdade é que muitos começaram tremendo, calados, inseguros e, ainda assim, começaram. Há algo de sagrado em quem se lança mesmo com medo. É o medo vencido pela esperança, pela urgência do que pulsa por dentro. A coragem plena talvez nunca chegue. Porque o que chamamos de coragem, às vezes, é só o silêncio do medo que foi acolhido e transformado em passo. Muita coisa bonita no mundo nasceu do gesto incerto de alguém que não tinha certeza de nada, mas que não suportava mais a estagnação.

E se a espera pela coragem for, na verdade, uma espera pelo impossível? O tempo não é paciente com quem só planeja. Ele passa e, muitas vezes, leva com ele as oportunidades que exigiam apenas um gesto inicial. Não se trata de atropelar a prudência, mas de reconhecer que a vida não se move apenas por garantias. Muita sabedoria nasce no caminho, não antes dele. Muita força se revela no cansaço, não na preparação.