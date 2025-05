Bom Dia! O sábado chega trazendo ternura e leveza... Os intervalos servem para que o cuidado para com a vida seja intensificado... Há um desejo de paz inscrito no coração humano... Sem paz, os dias perdem o brilho... Feliz e abençoado sábado!

"Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio." (Rubem Alves).

A imensidão do céu nos atrai e nos inspira. São poucos os que, na infância, não brincaram de voar. As alturas sempre despertaram em mim um fascínio. Somente mais tarde fui entender que minha missão contemplava também o céu. Não falo apenas do céu físico, mas da eternidade, que me faz olhar a vida como algo infinito. Sim, há em cada um de nós um desejo profundo de voar, de tocar o céu com as pontas dos sonhos, de sentir que pertencemos a algo maior do que os limites que nos cercam. Sonhamos alto, traçamos rotas invisíveis e imaginamos paisagens que ainda não conhecemos.

Mas, diante da possibilidade real do voo, o frio na alma aparece. Porque sonhar o voo é fácil, difícil é amar o vazio que antecede o impulso. O vazio é silêncio, é desapego, é deixar o chão sem saber exatamente onde os pés irão tocar novamente. E isso assusta. As asas só se abrem no ar, nunca no chão. Para voar é preciso confiar, inclusive naquilo que ainda não vemos. Não existe voo sem um passo no escuro. A fé se parece muito com esse salto: não oferece garantias, mas promete sentidos.

É no vazio que se revela a força do invisível. Quantas vezes deixamos de viver por medo da altura, por insegurança diante da entrega, por apego ao conforto conhecido. Mas permanecer no chão, por mais seguro que pareça, é adiar a beleza do que poderia ser. Voar não é ausência de medo, é decisão de ir mesmo com medo. É aceitar que a vida, em sua profundidade, só se revela a quem se permite soltar.

Os que voam não são os mais fortes, mas os que aprenderam a dialogar com o vazio e o transformaram em impulso. Amar o vazio é entender que ele não é ausência, mas espaço sagrado para o novo nascer. É ali, no meio da incerteza, que as asas se firmam e o coração se alarga.