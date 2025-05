A paz mora em quem não apressa o tempo

O tempo afetivo é, talvez, o espaço existencial mais exigente. Creio que o coração, quando se trata de amor, sempre tem pressa. Ninguém quer amar amanhã. O hoje é o tempo do amor. É evidente que as diferenças expõem o tempo de cada coração. No entanto, é até bom que o amor não deixe ninguém acomodado.

Em vez de correr, é preciso ouvir os batimentos que, mesmo desacertados, anunciam vida. Às vezes, o coração parece em silêncio, mas é apenas o tempo da semente sob a terra. É assim que ele amadurece: no escondido, no discreto, no compasso do sagrado que não se vê. Há dores que não cedem à pressa, e há curas que só vêm com o repouso da alma. Não se exige do botão que floresça no inverno, nem do sol que brilhe em plena noite. Cada coração tem o seu calendário, sua velocidade, seus medos e sua coragem.