Bom Dia! Recomeçar exige mais do que disposição: pede atenção... Estejamos atentos aos sinais que estão tão presentes em nossos caminhos... Que a semana seja abençoada e que os muitos compromissos não impeçam de vivermos com alegria e esperança... Gratidão ao Criador pelo dom da vida... Viver é muito bom... Feliz dia!

"Existem diálogos que não são verbais, talvez esses sejam os mais profundos." (Luis Erlin).

O diálogo é o meio mais simples e natural de criar e fortalecer os laços de pertencimento. Com a multiplicação das ferramentas tecnológicas, as pessoas estão falando cada vez menos. Particularmente, sinto saudades do pé de cinamomo, em frente da casa, onde sentávamos e conversávamos de tudo um pouco. Em alguns momentos, até o silêncio comunicava aquilo que as palavras não conseguiam expressar.

A palavra é a expressão mais comum, mas somos mais do que palavras, somos sentimentos e pensamentos. Nem tudo precisa ser dito para ser compreendido. Há presenças que conversam com a alma de maneira sutil e verdadeira. Um toque leve nas costas, um olhar intenso, um abraço que demora a se desfazer. Em tempos em que tanto se fala, talvez o essencial esteja mesmo nos espaços entre as palavras. São nesses silêncios que se revelam as intenções mais puras, os afetos mais genuínos, as dores que ainda não aprenderam a se nomear. Não há ruído que substitua um gesto carregado de verdade.

Quando o coração está atento, ele reconhece até o mais discreto sinal de amor. É assim com Deus também. Nem sempre Ele fala com voz audível, mas sempre se manifesta. Às vezes, a resposta vem pela paz inesperada no meio da aflição, por uma presença que conforta sem precisar dizer nada, ou pela força que surge exatamente quando tudo parecia ruir.