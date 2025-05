Bom Dia! Acordando aos poucos, pensando longe... Hoje, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, a santa dos casos impossíveis. São tantas coisas, tantas situações. Eu creio no impossível. Não canso de esperar e de acreditar na força que vem do Alto. Santa Rita, rogai! Feliz dia!

Há algo divino nesse gesto anônimo, como se a própria mão de Deus tocasse alguém, passando pelos dedos humanos sem ser notada. E o mais bonito é que, muitas vezes, quem abençoa também não sabe o quanto tocou o outro. Uma palavra dita no momento certo, um olhar que ampara em silêncio, um pensamento que se eleva ao céu em prece por alguém, tudo isso é delicadeza em estado puro. Os santos, os simples, os que amam com maturidade sabem disso: a bênção verdadeira não depende de palco, mas de coração.

Cada pensamento bom que direcionamos a alguém é uma forma de oração que se desprende da alma e encontra pouso no coração do outro. Não subestimemos esses movimentos pequenos. São eles que sustentam o mundo. Enquanto houver pessoas que abençoam sem esperar nada em troca, a esperança continuará morando entre nós. Em tempos de urgência e de pressa, a delicadeza é resistência amorosa, é coragem de permanecer sensível.

Talvez um dos maiores milagres seja justamente esse: tocar o invisível e fazê-lo florescer na vida do outro. No silêncio da gratidão e no anonimato da bondade, a vida se torna oração. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!