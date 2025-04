Bom Dia! Amanhece uma terça-feira com jeito de segunda... Que as alegrias da Festa da Ressurreição perdurem por muito tempo... Precisamos de vida nova... A espiritualidade nos capacita para vivermos com alegria e esperança...

Vivemos num tempo onde é praticamente proibido ficar triste. Porém, a tristeza sempre fez parte da humanidade. A condição humana contempla os diferentes sentimentos, entre eles, a ausência da alegria. Todos somos felizes, mas em alguns dias estamos tristes. É sempre oportuno recordar que a tristeza não é a ausência da felicidade, apenas a ausência da alegria. Mas, nem sempre o que dói é de agora. Às vezes, o presente apenas acende o que o tempo não conseguiu apagar. Há momentos em que um gesto simples, uma palavra aparentemente inofensiva ou uma situação cotidiana desperta algo maior do que o esperado. O corpo reage, o coração aperta, as emoções transbordam. E então nos damos conta de que a dor presente é só a superfície. O verdadeiro motivo repousa em algum lugar mais profundo, onde antigas feridas ainda não cicatrizaram. É comum tentar entender os sentimentos a partir do agora, quando, na verdade, o agora é apenas um espelho do que ainda não foi resolvido. Quantos desconfortos de hoje carregam o nome do passado? O tempo, por si só, não cura. É o olhar atento, a aceitação sincera e o desejo de transformação que permitem que as memórias sejam acolhidas e, aos poucos, pacificadas. Ignorar não resolve. Esquecer à força só adia. Precisamos, em algum momento, fazer as pazes com aquilo que nos marcou. A alma sabe o que ainda dói. Por isso, quando um gatilho se aciona, ao invés de condená-lo, podemos usá-lo como sinal: há algo aqui que pede cuidado. É preciso coragem para visitar o que está guardado, sem culpa nem julgamento.