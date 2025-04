Saber soltar o que não nos cabe é também uma forma de amor

Queremos respostas imediatas, provas evidentes, caminhos desenhados com clareza. Mas o que é para nós não costuma chegar com estardalhaço. Vem aos poucos, como quem respeita o tempo da alma. No fundo, todos sabemos. Há uma certeza que nasce sem explicação, um reconhecimento silencioso que pulsa dentro do peito. E não importa quantos argumentos externos tentem desviar, a verdade insiste em permanecer ali, imóvel e serena.