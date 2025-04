Quanto mais entendemos a efemeridade, mais aprendemos a agradecer

Bom dia! Acordando e procurando pela esperança, pois é com ela que a vida vai dando certo. Onde há espaço para a esperança, os sonhos se realizam. Sejamos portadores de leveza e, consequentemente, merecedores da paz. Feliz dia!

Pensar a própria existência é um exercício alentador. Somos invadidos, a todo instante, por incontáveis fatos e acontecimentos, que recebem diferentes tonalidades emocionais. Sem esquecer que quem conta um conto quase sempre aumenta um ponto. E assim a vida vai acontecendo, com seus altos e baixos, acertos e erros.

Ninguém deveria duvidar do valor da vida, apesar dos muitos desencontros. O desejo de liberdade deve ser levado a sério. Não me refiro à liberdade que deturpa os valores mais genuínos da existência. Falo da liberdade que conquista quem não se deixa prender pelo excesso de apegos.

Há uma liberdade escondida no desapego, e ela só é descoberta quando entendemos que nada é nosso de verdade. Nem os bens que acumulamos, nem as pessoas que amamos, nem mesmo o corpo que habitamos. Tudo nos é confiado por um tempo, como quem recebe uma vela acesa para iluminar uma parte do caminho.