Bom Dia! Acordando aos poucos... Um novo dia e uma nova semana se encontram... Que sejam dias diferentes, pois estamos na Semana Santa... É tempo de santificar a vida, de olhar para o céu e agradecer ao Cristo, que deu sua vida por amor a nós... Feliz Semana Santa!

"A educação é a roupa mais elegante que você deve vestir ao sair de casa." (Andreza Brito).

A preocupação com o que vestir ocupa um bom espaço diário. Gostamos de estar bem e de causar boa impressão. Todos podem ser elegantes, sem muita preocupação com etiquetas. Pois, há uma elegância que não depende de marcas ou vitrines. Ela caminha silenciosa entre as pessoas e, sem alarde, deixa rastros de paz e gentileza. Essa elegância se chama educação. Não há perfume que substitua o cheiro bom de um gesto respeitoso, nem tecido nobre que disfarce a falta de delicadeza nas palavras. Em tempos onde a pressa e a impaciência querem ditar o ritmo, educar-se e agir com cortesia é como nadar contra a correnteza. Mas é justamente nesse esforço que revelamos quem somos.

A boa educação não se limita às fórmulas de etiqueta, ela nasce do olhar que acolhe, da escuta que respeita, do silêncio que evita feridas. É algo que se aprende e se cultiva todos os dias, desde os primeiros passos na infância até os caminhos da maturidade. Quando a alma está bem vestida de respeito, cada atitude ganha dignidade. Mesmo nos dias difíceis, quando o cansaço ameaça endurecer os gestos, é possível lembrar-se dessa veste invisível que nos humaniza.

Leia Mais As folhas velhas precisam cair para que a vida siga seu ciclo

Porque quem educa o coração aprende a filtrar palavras, conter impulsos e agir com justiça. Não é perfeição, é escolha consciente. Alguns confundem sinceridade com grosseria, firmeza com agressividade. Mas a verdadeira educação sabe como dizer tudo, inclusive o necessário, sem causar cortes desnecessários. Num mundo que valoriza o brilho exterior, o gesto educado é uma luz que brota de dentro e aquece o ambiente por onde passa.