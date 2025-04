 pôr do sol é a prova de que os finais também podem ser bonitos

Bom Dia! Amanhece o último dia do mês de abril... Gratidão a Deus pelo quarto mês, que chega ao seu final... Teremos pela frente mais 8 meses... O tempo é fiel em cumprir com seu propósito: ele simplesmente passa... Que possamos viver serenamente em todos os tempos e lugares... Afinal, a vida é o que existe de melhor... Feliz dia!

Sempre gostei de pôr de sol. Fico simplesmente pasmo ao admirar o sol se pondo. É daquelas belezas que silenciam as palavras e abrem um enorme espaço para a contemplação. O pôr de sol traz presente a outra faceta dos términos, que quase sempre são doloridos. Quem já experimentou algum término de relação afetiva sabe o quanto de dor tais momentos expressam. Mas, nem todo final precisa ser temido. Ainda que encerrar algo nos traga inquietações ou incertezas, é possível aprender com a natureza que há beleza em cada despedida. O pôr do sol, tão silencioso quanto grandioso, nos ensina que os últimos instantes podem conter uma beleza serena e inesquecível. Quando o dia se despede no horizonte, ele não apaga o que foi, apenas transforma a luz em memória. Encerrar ciclos, relações, jornadas ou até mesmo fases de nós mesmos é parte da caminhada. Finais são espaços férteis, ainda que envoltos em saudade. São a pausa antes de um novo passo, o tempo necessário para respiro, compreensão e acolhimento. Não é preciso temer o fim de um capítulo quando se compreende que ele pode abrir as portas para algo ainda mais verdadeiro.