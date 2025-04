Obrigado por tudo, Papa Francisco. Descansa em paz

O amanhecer do feriado de Tiradentes foi tomado, desde as primeiras horas, por uma notícia que abalou o mundo: morre, em Roma, o Papa Francisco. Gostaríamos que não fosse verdade tal comunicação.

Ele estava se recuperando de um longo período de enfermidade, quando a humanidade ainda rezava, cotidianamente, pela seu restabelecimento. No fundo gostaríamos que o Papa Argentino fosse eterno, pois sua existência preenchia a segurança que todos precisamos, quando abordamos as profundas questões existenciais.

Mas Deus o chamou e ele partiu rumo à eternidade. Sim, ele foi para o céu com as mãos repletas de muitas realizações. Nosso Papa, agora, está no céu. Quando olharmos para o céu, de hoje em diante, a estrela mais brilhante será a do Papa Argentino e latino. Estrelas existem para iluminar. Francisco foi luz aqui neste mundo, durante 88 anos.