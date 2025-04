A festa da Páscoa reúne incontáveis motivos de alegria. A experiência da infância nos acompanha e nos enche de saudades. O coelhinho era esperando com um prato enfeitado ou um cestinho. Tudo era muito simples, mas a felicidade era imensurável. Mas o coelho pascal só viria no sábado à noite ou de madrugada. A espera era longa. Há momentos em que tudo parece suspenso, como se a vida segurasse o fôlego à espera de algo que não se sabe quando virá. O Sábado Santo é exatamente esse espaço: entre a dor da perda e a promessa da vida nova. O corpo já foi descido da cruz. O sepulcro está selado. E o céu parece emudecido.

Mas, por trás desse aparente vazio, algo está sendo gestado. O tempo do silêncio é também tempo de revelação. Enxergar o que ainda está por vir não exige apenas visão, mas fé. Fé que ultrapassa a lógica, fé que resiste ao desânimo, fé que se apoia na esperança. É preciso olhar para frente, não com a pressa de quem foge da dor, mas com a confiança de quem sabe que o amor não termina no túmulo. O Sábado Santo nos ensina que há beleza no intervalo, que há sentido mesmo quando ainda não há resposta. A vida é feita também dessas pausas profundas, onde tudo parece imóvel, mas por dentro se opera o milagre.