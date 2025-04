Nunca foi tão importante e necessário encontrar-se com as pausas que a vida nos permite. Desacelerar é quase uma obrigação, para oportunizar mais calmaria ao coração. Reencontrar-se com os silêncios existenciais é uma maneira de recompor nossa trajetória. Mas a vida precisa de afeto para alcançar o equilíbrio. Entre tantas fontes de afeto estão os amigos. Sem amigos o sol deixa de brilhar e a lua é encoberta pelas nuvens. Há amizades que chegam de repente, e outras que se demoram a brotar. Algumas florescem depressa e partem com a mesma velocidade. Mas existem aquelas raras, silenciosas, profundas, que resistem ao tempo e às estações como as árvores que firmam raízes discretamente. Elas não pedem licença para permanecer, apenas continuam ali. Com o tempo, percebemos que essas amizades são como refúgios. A sombra que oferecem não exige nada em troca. O silêncio que compartilham não pesa.