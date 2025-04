Em tempos difíceis, é a fé que nos devolve o equilíbrio

Gosto de tomar a minha própria vida em minhas mãos, para conduzi-la da melhor maneira possível. Não sou o único com uma agenda sempre abarrotada de compromissos, mas ainda sobro tempo para respirar serenamente. Sou adepto do exercício físico, que muito me ajuda a aliviar o potencial de estresse que decorre do excesso de atividade. Mas tem uma coisa da qual não abro mão: manter a paz em meu coração.