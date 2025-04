Cada dia traz consigo a possibilidade de novos rumos

O passado não deixa de ser nosso patrimônio pessoal. Os acertos são incontáveis, mas temos que conviver também com aquelas escolhas que não somaram, que nos fizeram sofrer. É preciso curar s feridas que ficaram em nossos registros. Entre decisões acertadas e outras nem tanto, a alma pede reconciliação com o que fomos, com o que não sabíamos e com aquilo que hoje, enfim, compreendemos melhor. Nem todas as escolhas foram as melhores, mas todas elas nos trouxeram até aqui. E esse caminho trilhado, com suas curvas e tropeços, faz parte da construção de quem estamos nos tornando. É fácil olhar para trás com olhos de agora e julgar as decisões do passado com a sabedoria que o tempo trouxe. Difícil mesmo é acolher aquele que fomos, com suas limitações, medos e incertezas. Perdoar a si mesmo é um ato de profunda compaixão. É entender que, naquele momento, fizemos o melhor que podíamos com aquilo que sabíamos e sentíamos. Não se trata de negar os erros, mas de libertar-se do peso de uma culpa que paralisa.