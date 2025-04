As folhas velhas precisam cair para que a vida siga seu ciclo

Gosto dos ipês floridos, mas me encanto com o outono, que multiplica o colorido em muitas folhas. O outono deve ter feito, há tempo, uma parceria com o vento, pois rapidamente leva embora todas as folhas. Apesar de tudo, realmente as folhas precisam se despedir dos galhos, pois a brotação não demora para produzir novas e viçosas folhas. Nas diferentes estações, vejo a vida humana acontecendo.