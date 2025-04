A semana que começa nos convida a continuar sendo bons

Existe uma fronteira sutil entre servir com generosidade e permitir que os outros nos consumam sem perceber. Há quem confunda a bondade com submissão, disponibilidade com ausência de limites. Quando nos doamos sem medida, corremos o risco de perder o brilho da intenção e sermos vistos apenas como ferramenta para as necessidades alheias. Ser útil é bonito, mas ser valorizado é necessário.