A saudade não pede solução, apenas escuta

Os sentimentos podem proporcionar muitas alegrias e até um estado contínuo de felicidade. Mas, também, podem provocar dores incontroláveis. A busca pelo equilíbrio é um evidente sinal de maturidade. Há sentimentos que resistem ao tempo, à distância e até ao silêncio. A saudade é um deles. Ela não se desfaz com o passar dos dias, nem se apaga como uma lembrança qualquer. Ao contrário, acomoda-se com delicadeza dentro do peito e aprende a viver conosco.

Começar um novo dia com saudade no peito pode parecer um peso, mas também é sinal de que algo foi intenso, foi sincero, foi profundamente nosso. Quem sente falta amou. E amar nunca é em vão. A saudade nos conecta à essência do que fomos e ao valor do que vivemos. Ainda que doa, ela não é castigo. É memória viva. É a lembrança dizendo que valeu a pena.