A alegria mora no gesto cotidiano que passa despercebido por quem vive com pressa

Bom Dia! O amanhecer é portador de vida e de esperança... Estamos na Semana Santa: que a vida seja santificada, a partir da fé em Jesus Cristo, que deu sua vida por amor a nós... Uma boa preparação para a Páscoa favorece o acontecimento da vida nova... Com Cristo queremos ressuscitar... Feliz terça-feira!

“A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar um dia. E ele não chega, porque a alegria não mora no futuro, ela mora no agora.” (Rubem Alves).

Para ser feliz é preciso trilhar o longo caminho do autoconhecimento. Fica difícil ser feliz, quando moramos mais no ontem e no amanhã. A felicidade acontece somente no hoje da nossa história. Temos o hábito de adiar a felicidade, como se ela fosse uma recompensa que vem depois de um esforço longo, como se estivesse escondida em algum canto do futuro, pronta para ser alcançada quando tudo estiver resolvido. Mas a alegria verdadeira não sabe esperar tanto tempo.

Ela mora no instante presente, no detalhe pequeno, no gesto cotidiano que passa despercebido por quem vive com pressa. Estamos condicionados a pensar que só seremos felizes quando encontrarmos o emprego ideal, quando a saúde melhorar, quando os filhos crescerem, quando a vida desacelerar. E assim vamos acumulando expectativas, enquanto deixamos escapar os pequenos momentos de graça que poderiam colorir o hoje. Não é que o futuro seja indiferente, mas ele não nos pertence ainda.

Já o agora pulsa com intensidade e convida à gratidão. Há alegria no cheiro do café fresco, no sorriso de alguém que cruza o caminho, na brisa que acaricia o rosto, no silêncio que nos conforta sem precisar dizer nada. Às vezes, basta um olhar mais atento para perceber que a alegria já chegou, só estava esperando um coração disponível para acolhê-la. O problema é que, na ânsia de construir grandes planos, esquecemos de viver bem o que já temos. A alegria não depende de aplausos nem de conquistas. Ela floresce no terreno da simplicidade, no solo fértil da presença.

Cada instante vivido com verdade é uma semente lançada no coração. E mesmo quando os dias são desafiadores, ainda assim é possível encontrar alegria em meio às sombras, porque ela não exige perfeição, apenas abertura. Que o agora não passe despercebido. A alegria que buscamos pode estar exatamente onde estamos, vestida de silêncio, esperando ser notada. Viver é um ato extraordinário.