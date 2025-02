Bom Dia! Um novo dia se apresenta. Várias coisas nos esperam, tenhamos muita paz e muita luz para encaminhar as diversas demandas. Que a verdade possa direcionar nossas palavras e ações. Ser verdadeiro é um ato de coragem. Feliz dia!

O encontro com a verdade é também o encontro com a felicidade. A vida se torna transparente quando a verdade ocupa o seu necessário espaço. Falar a verdade parece simples, mas nem sempre é fácil. Quando a verdade nos favorece, ela flui naturalmente. Mas e quando dizer a verdade pode nos trazer consequências? É nesses momentos que o caráter se revela.

Escolher a verdade mesmo diante de perdas ou dificuldades é um ato de coragem, um compromisso com a integridade que não depende de conveniência, mas de valores. O caráter não está apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos gestos diários. Está em assumir um erro quando seria mais fácil inventar uma desculpa, em manter a palavra dada mesmo quando ninguém está olhando, em agir com transparência quando seria mais confortável esconder.

A verdade tem um peso que poucos querem carregar, mas quem escolhe ser verdadeiro dorme em paz, sem precisar sustentar histórias inventadas ou lidar com a culpa de quem se perde na própria mentira. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas moldam suas palavras para agradar, para evitar conflitos ou para se beneficiar. Mas a verdade tem uma força silenciosa que, cedo ou tarde, prevalece.

Quem se mantém íntegro constrói relações sólidas, transmite confiança e inspira respeito. O caráter não se negocia, não se adapta para conveniência. Ele simplesmente é. Ser verdadeiro é um compromisso com quem somos e com o que deixamos no mundo. Que possamos escolher a verdade não pelo que ela nos dá, mas pelo que ela representa. Porque o que realmente vale não é o benefício momentâneo, mas a consciência tranquila de quem sabe que nunca precisou esconder o que é. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!