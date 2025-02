Quando algo faz sentido, a agenda se ajusta; quando não há real interesse, o que sobram são justificativas

Bom Dia! Deus criou os dias com o tempo suficiente para realizarmos tudo o que necessitamos... Sejamos agradecidos pelo dom do tempo, uma verdadeira dádiva do Criador... O tempo é uma questão de prioridade... Não vamos desperdiçar nosso tempo... Feliz dia!

"Tempo é vontade. Quando realmente quer, você arruma." (@felipeeamoreira).

Uma das expressões mais utilizadas em nossos dias: ‘Não tenho tempo’. Concordo que o tempo, muitas vezes, se torna escasso, mas mesmo assim podemos fazer muitas coisas com o tempo que nos é concedido. Aprendi a administrar os minutos e os segundos. Por isso, não lamento a falta de tempo. O tempo, de fato, não é um problema, é uma questão de prioridade. Sempre conseguimos um espaço para aquilo que realmente importa para nós.

Quando algo faz sentido, quando é valioso, quando nos move de verdade, a agenda se ajusta, as desculpas desaparecem e os minutos se multiplicam. Mas, quando não há real interesse, o que sobram são justificativas, atrasos e a sensação de que nunca há tempo suficiente.

A vida se organiza ao redor do que escolhemos valorizar. Há quem diga que não tem tempo para cuidar da saúde, mas passa horas distraído com o que não acrescenta. Há quem lamente a falta de momentos com a família, mas deixa os dias escaparem sem priorizar isso. O tempo não é um inimigo, ele apenas revela no que estamos investindo nossa atenção e nossa energia. Não há tempo perdido quando ele é bem usado. Pequenos momentos fazem a diferença. Dez minutos de conversa sincera fortalecem laços. Um instante de pausa pode restaurar um dia inteiro. Quando queremos algo de verdade, encontramos formas.

