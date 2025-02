Bom Dia! Entre um pensamento e outro, o amanhecer se faz convite à vida... A vida é um instante que vale a pena... Sejamos criativos e determinados na construção da felicidade... Viver é o que existe de melhor... Feliz dia!

“Na areia todos os barcos são fortes.” (@zackmagiezi).

O cenário do mar é inspirador. Gosto de ficar olhando os barcos que enfrentar as fortes ondas e estão determinados a alcançar o destino. Sim, na areia todos os barcos são fortes. Mas eles não foram feitos para ficarem atracados. É no mar, com seus mistérios e com suas ondas, que os barcos devem cumprir sua missão.

Fico pensando que nós também somos barcos navegando no mar da vida. Não podemos ficar acomodados em espaços que sugerem segurança. Fomos feitos para navegar. Na segurança da terra firme, qualquer barco pode se mostrar forte, pois ainda não enfrentou o peso das marés, o desafio dos ventos contrários ou a instabilidade das águas. Mas a verdadeira resistência não se revela na calmaria, e sim na travessia. Assim também somos nós.

Leia Mais É importante dar sentido aos simples gestos

Quando a vida nos desafia, é que percebemos a real força que carregamos. Evitar as tempestades pode parecer uma escolha confortável, mas nenhum barco foi construído para ficar eternamente na areia. O propósito da embarcação não é permanecer imóvel, mas cumprir sua missão no mar. Do mesmo modo, a vida nos chama a navegar, a enfrentar desafios e a nos tornar mais fortes a cada jornada.

Quem nunca arrisca sair do lugar, pode até parecer seguro, mas jamais experimentará o que significa crescer. A grandeza não está em evitar os desafios, mas em seguir adiante, mesmo quando os ventos se tornam intensos. Não somos definidos pelo que parecemos ser em tempos de tranquilidade, mas pelo que nos tornamos depois de enfrentar as águas mais turbulentas. Cada experiência nos molda, fortalece e nos ensina a navegar com mais sabedoria.

O que nos sustenta não é a ilusão de que seremos fortes para sempre, mas a coragem de continuar mesmo quando a tempestade chega. Que hoje seja um convite para tirar os pés da areia, enfrentar o desconhecido com confiança e lembrar que, por mais que o mar nos teste, é nele que os melhores navegantes se formam.