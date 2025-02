Plantar uma flor é um grande gesto, merecedor de aplausos, pois nossa missão é fazer o mundo florescer. No entanto, é preciso dar o necessário tempo à semente, para que ela floresça. A paciência virou matéria-prima bem escassa. Normalmente afirmamos que temos pouca paciência, mas pouco fazemos para aumentar nosso estoque de paciência.

Os qualificativos que mais nos humanizam precisam ser desenvolvidos e qualificados. Para viver bem precisamos dar até as duas mãos à paciência. Afinal, cada conquista tem seu tempo certo para acontecer. Não adianta querer apressar aquilo que ainda precisa se fortalecer. O que hoje parece pequeno, insignificante ou invisível, pode estar apenas na fase de enraizamento, crescendo silenciosamente até o momento certo de florescer. Mas o problema é que, muitas vezes, nos esquecemos de respeitar esse intervalo.

Queremos os resultados antes do esforço, os frutos antes da raiz estar firme. Paciência não é esperar sem agir, mas confiar no processo sem desespero. Assim como uma flor precisa de sol, de chuva e de um solo fértil para crescer, também precisamos cultivar os elementos certos dentro de nós: persistência, dedicação e fé. A impaciência não acelera o crescimento, apenas nos torna incapazes de perceber as mudanças que já estão acontecendo.