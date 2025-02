Nem tudo precisa da nossa atenção, nem toda informação merece um espaço dentro de nós

Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a hora de levantar chegou... Como é bom colocar-se a caminho, com ânimo e disposição... Vamos que vamos... Será um lindo dia... Feliz quarta-feira!

"Me traz muita paz não saber nada sobre muita gente."(@larissabatista.terapeuta).

A relação humana é fonte de alegria e de felicidade, apesar dos dilemas de alguns ambientes. Tenho acompanhado alguns espaços e fico até assustado com o drama que advém das fofocas. Com tantos avanços das ferramentas de comunicação, inverdades e maldades continuam cegando corações e provocando lágrimas. Não consigo entender o motivo de tantas palavras desnecessárias. São Francisco de Assis nos diz: “O que você não tem coragem de dizer na frente da pessoa, não está autorizado a dizer na sua ausência.” Precisamos colocar um ponto final neste universo de palavras inverídicas, que tanta divisão causa na relação humana. Sim, a curiosidade sobre a vida alheia sempre existiu, mas, hoje, parece que se tornou uma necessidade. Notícias, opiniões e detalhes irrelevantes chegam até nós sem nem precisarmos procurar. O problema é que, muitas vezes, esse excesso de informações sobre os outros nos afasta de nós mesmos. Saber menos sobre o que não nos diz respeito pode ser um ato de autocuidado. Não precisamos nos envolver com cada história, nem carregar o peso de saber demais sobre pessoas que pouco acrescentam em nossa caminhada.