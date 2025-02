Liberdade é ter a si mesmo como protagonista da própria vida

A busca pela liberdade acompanha a história da humanidade. As definições se multiplicam, mesmo quando a essência é deixada de lado. Todos merecem a liberdade, mas é necessário ter clareza do seu alcance e das suas consequências. Já vi tanta gente comprometer a felicidade por não saber lidar com a liberdade. Pois, ser livre é uma conquista, mas também um grande desafio. Quando temos escolhas, temos também responsabilidades.

Não há ninguém a quem culpar pelas decisões que tomamos, pelos caminhos que escolhemos ou pelos resultados que colhemos. A liberdade nos dá poder, mas também nos coloca diante da verdade mais difícil: somos os principais responsáveis pelo rumo da nossa própria história. É mais fácil culpar as circunstâncias, os outros, o destino. Transferir a responsabilidade parece aliviar o peso das consequências, mas no fundo, nos aprisiona.

Mas também significa ter o poder de moldar nossa realidade, de construir uma vida alinhada com o que realmente queremos, sem depender de ninguém para justificar nossos acertos ou fracassos. A liberdade é um presente valioso, mas só quem tem coragem de assumi-la em sua totalidade pode aproveitá-la de verdade. Que saibamos ser livres com consciência, vivendo cada escolha com responsabilidade e cada consequência com serenidade. Porque no fim, ser livre não é ter a quem culpar, mas ter a si mesmo como protagonista da própria vida.