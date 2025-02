Enquanto os dias vão se somando, a vida vai construindo uma história. Cada um de nós possui uma história de vida, que está em curso. Até o último instante, estaremos fazendo os registros da nossa existência. Viver supõe uma capacidade de lidar com os fatos e acontecimentos. Todas as histórias possuem diferentes interpretações. O outro lado da história certamente será contado com a ajuda do tempo que passa. Em nossos dias, poucos querem saber do outro lado da história, preferem sair julgando. Quantas vezes tiramos conclusões precipitadas sem conhecer a história por inteiro? Julgamos, interpretamos à nossa maneira e acreditamos estar certos, sem perceber que há sempre um outro lado. O tempo, com sua paciência silenciosa, se encarrega de mostrar aquilo que, no calor do momento, não conseguimos enxergar. A verdade não precisa de pressa, pois ela sempre se revela. O que hoje parece um erro pode se mostrar um aprendizado, e o que julgamos ser uma injustiça pode, mais tarde, revelar-se uma proteção. Nem tudo é o que aparenta ser à primeira vista, e a maturidade nos ensina que antes de apontarmos o dedo, devemos esperar a história se desenrolar. O tempo tem o dom de trazer clareza.