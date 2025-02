Bom Dia! O dia amanhece serenamente. Acordamos para abraçar a vida e dar continuidade à caminhada. Estar em movimento é fonte de saúde e de paz. Que o entusiasmo permeie os sentimentos e os pensamentos. Viver é a nossa maior ocupação. Feliz dia!

“Deixo um conselho para você: respire.” (@camposde.margaridas)

O excesso de informações pode dificultar o encontro com a simplicidade. O momento atual sinaliza para uma atenção especial para com tudo o que é óbvio. Não podemos apenas fazer o que faz parte da normalidade. É importante dar sentido aos simples gestos. Respirar, por exemplo, não é apenas uma função automática do corpo. É um lembrete de que a vida acontece agora, no intervalo entre uma preocupação e outra, entre um compromisso e o próximo.

Inspirar profundamente é permitir que a calma faça com que o peso do dia se dissolva e que possamos perceber as coisas com mais clareza. Quantas vezes seguramos o fôlego sem perceber, presos na ansiedade do que ainda não veio ou na pressa de resolver tudo de uma vez? Mas respirar com consciência nos devolve ao presente, ao momento em que realmente podemos fazer algo, decidir, sentir, existir.

O ar que entra nos acalma, e o que sai nos ensina a soltar aquilo que não precisamos mais carregar. Não é fraqueza parar por um instante. Pelo contrário, é sabedoria. Saber respirar é saber se cuidar. É permitir-se uma pausa antes de reagir, um tempo antes de decidir, um respiro antes de se cobrar tanto. Porque é nesse intervalo que encontramos lucidez, equilíbrio e a energia para seguir adiante.

A vida não exige que corramos contra o tempo, mas sim que saibamos habitá-lo com consciência. Não é sobre fazer tudo com urgência, mas sobre estar inteiro em cada instante. Respirar é mais do que uma necessidade fisiológica; é um ato de acolhimento, um lembrete de que a pressa não acrescenta sentido, apenas rouba a profundidade do agora.