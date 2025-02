Cada dia traz novas oportunidades para direcionarmos nossa energia para o que edifica

Bom Dia! Acolhendo, com gratidão, este amanhecer... Depois de uma noite de descanso, é hora de colocar-se a caminho... Aos poucos, as atividades são retomadas e a vida abraça sua normalidade... Viver é o que mais nos ocupa... Queremos garantir um sentido novo à vida... Feliz dia!

O normal da vida é viver de forma leve, administrando os problemas e celebrando as conquistas. O mundo tenta colocar todos num movimento marcado por alta velocidade, além de incutir necessidades que não são prioritárias. Vivemos num ritmo onde a paz se perde facilmente e a agitação se instala no coração. Estamos desperdiçando, em alguns momentos, as melhores energias e as preocupações conseguem, então, abafar as melhores intuições.