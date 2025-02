A sabedoria nos ensina o que deve ser guardado e o que deve ser esquecido

A busca pela autonomia faz parte do processo de humanização. Somos seres inacabados, estamos sempre em busca do aperfeiçoamento. Ocupar-se com a própria existência é uma necessidade e, ao mesmo tempo, uma aventura pois adentramos no campo do desconhecido e vamos nos descobrindo. É interessante perceber como estamos sempre fazendo descobertas, pois somos um infinito de possibilidades. Há um mar de lembranças nas profundezas do ser. Sim, a vida é feita de lembranças, mas nem todas merecem ser carregadas. A memória, quando bem cultivada, sabe separar o que nos fortalece do que apenas nos pesa.