Que hoje possamos nos lembrar de que viver com amor é o que nos torna humanos

Bom Dia! Acordando para mais uma incrível jornada existencial... Gostaria de estar em tantos lugares, mas sou feliz onde estou... A vida é um acontecimento que só conhece o aqui e o agora... Sejamos intensos com tudo e com todos... Feliz dia!

Somos conhecedores da nossa existência. A trajetória existencial faz parte do senso comum, isto é, sabemos que viver é conviver e que, um dia, teremos que partir. Somos um instante, a vida é um instante pleno de rapidez. Ter que partir é uma verdade que não nos assusta, mas que nos deixa leves e esperançosos, pois não é um término, mas um direcionamento para o definitivo, o imaterial. Sim, a vida é um sopro. Passamos por ela como viajantes em um trem que nunca para, mudando de estações, de paisagens e de companhias.

Essa transitoriedade não é um peso, mas um lembrete da preciosidade do tempo que temos. Não estamos aqui para durar para sempre; estamos para viver o agora com intensidade, para sermos presença onde estamos e para deixar marcas que sobrevivam à nossa partida. Muitas vezes, nos preocupamos em ser algo — ser importantes, ser reconhecidos, ser perfeitos. Mas é no estar que a vida realmente acontece. Estar presente, estar atento, estar disponível.