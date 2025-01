Que a cada dificuldade possamos lembrar da esperança que vive em nós

Bom Dia! Acordando sem pressa, pois esse período do ano permite uma leveza maior... Dias leves nos ensinam que a vida precisa ser vivida com significado e com muita gratidão... Sejamos criativos ! Feliz dia!

"E, lá no fundo do coração, há uma esperança toda bonita de que vai ficar tudo bem, mesmo quando a gente ainda não faz a mínima ideia de como." (Ana Jácomo).

Não sei quem me ensinou, mas carrego comigo que a vida é feita de incontáveis tentativas. Até o que dá errado acaba dando certo. Carrego comigo a determinação de que não existe derrotas, mas infinitos aprendizados. Dias atrás me perguntaram qual a palavra de minha preferência. Não vacilei: esperança. É com ela que os meus dias contabilizam muitas realizações. A esperança é como uma chama delicada que insiste em arder dentro de nós, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Ela não exige respostas ou garantias; basta estar ali, discreta, mas firme, sustentando o coração nos momentos mais difíceis. Às vezes, nem sabemos como ou porque, mas sentimos que, de alguma forma, as coisas vão se ajeitar, que o caos encontrará ordem, que o sofrimento dará lugar à serenidade. Essa esperança bonita não ignora os desafios, mas nos convida a enfrentá-los com coragem e confiança. Ela nos lembra que não precisamos ter todas as soluções hoje, pois o tempo tem o poder de transformar o que agora parece confuso em algo claro e significativo. É um presente divino que nos sustenta quando as forças parecem falhar, um lembrete de que não estamos sozinhos na jornada.

Quando carregamos essa esperança no coração, começamos a perceber pequenos sinais de que a vida está se movendo, mesmo quando os olhos ainda não enxergam o caminho completo. É como sentir o calor do sol antes de vê-lo surgir no horizonte. Essa confiança no que ainda não se revelou é o que nos mantém de pé, dia após dia.