 Perdoar é permitir que a paz retorne ao coração

Bom Dia! Um amanhecer especial: estamos diante de um novo dia e de uma nova semana de atividades e compromissos... Tenho certeza que esta última semana do mês de janeiro será incrível, pois viver é bom demais... Que possamos vibrar com as oportunidades que a vida nos oferece... Feliz semana!

“A vida é muito curta para se manter mágoas prolongadas.” (@passarinhos_no_telhado).

O passar dos dias aguardam por encaminhamentos. Nosso cérebro guardam infinitos registros e nosso coração sente a vida, com todas as suas manifestações. Guardar bons momentos é algo automático. Porém, as mágoas são pesadas e acabamos sentindo raiva. Ninguém deveria ficar estacionado nas mágoas. O perdão é libertadora, é capaz de devolver leveza à vida. A vida é um instante e este instante deve ser feliz.

Carregar mágoas é como tentar caminhar em uma estrada longa com uma mochila cheia de pedras. Aos poucos, o peso nos impede de avançar, tirando a leveza dos passos e a alegria de seguir em frente. Guardar rancores não muda o passado, mas consome o presente, deixando pouco espaço para as emoções que realmente importam. A vida, tão breve e preciosa, não foi feita para ser vivida com pesos desnecessários.

Perdoar não é um ato de fraqueza, mas de força e liberdade. Não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas decidir que isso não terá mais poder sobre nós. Quando soltamos a mágoa, abrimos espaço para a cura, para a serenidade e para a reconexão com o que nos faz bem. Perdoar é antes de tudo um presente que damos a nós mesmos, permitindo que a paz retorne ao coração. A mágoa prolongada é uma prisão que construímos com as nossas próprias mãos. Soltar esse peso não beneficia apenas quem nos magoou, mas nos liberta para viver com mais plenitude e gratidão.

Afinal, cada dia que temos é uma nova chance de recomeçar, de escolher a leveza em vez do peso, de trocar o rancor pelo amor. O tempo que perdemos com mágoas é um tempo que não voltará. Por isso, deixar ir é um ato de sabedoria, um gesto que nos reconecta com a essência da vida. Que todos os dias possamos soltar as pedras que acumulamos, tornando nossos passos mais leves e nossa jornada mais significativa.