Os pequenos passos de hoje são a base das grandes conquistas de amanhã

Bom Dia! Acordar, recomeçar e vibrar com tantas oportunidades que a vida nos oferece... A sexta-feira é inspiradora, principalmente neste período de férias... Quando gratidão brota do coração e se transforma em oração... Feliz dia!

Entre um fazer e o outro, a vida acaba sendo o destaque. Há um desejo profundo de viver com significado, sem distração e sem perda de tempo. A sensação é de que pouco sabemos sobre a existência e o pulsar do viver. Somos aprendizes envoltos por este mistério chamado vida. Ainda que estamos a caminho, em todos os sentidos e direções.

Longos caminhos nos ensinam que é no compasso dos pequenos passos que encontramos força para avançar. Saber descansar no meio do caminho não é fraqueza, mas uma estratégia de quem entende que a jornada exige equilíbrio. Forçar-se além do limite só traz cansaço, mas desacelerar com propósito permite que recuperemos forças para seguir mais firmes. Cada pausa é uma oportunidade de respirar, de olhar o horizonte e lembrar por que começamos a caminhar.